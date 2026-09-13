ظفرقندی: وظیفه اجتماعی ما مراقبت از سلامت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، در مراسم افتتاحیه کلینیکهای تخصصی پنلهای خورشیدی حضور پیدا کرد و با اشاره به پیشینه طولانی فعالیتهای این مجموعه گفت: همه دست به دست هم دادهاند و حاصل این پیشینه و تجربه امروز در خدمت مردم و بیماران نیازمند کشور قرار گرفته است؛ مردمی که به این مرکز مراجعه میکنند و همچنین بیمارانی که در سراسر کشور از خدمات و تجربههای این مجموعه بهرهمند میشوند.
وی افزود: این مجموعه از یک تجربه مبتنی بر علم شکل گرفته است و افرادی که در آن فعالیت میکنند، وقت میگذارند و تلاش میکنند کاری برای مردم انجام دهند که بتواند گرهی از مشکلات آنها باز کند. این کار بسیار ارزشمند است و نشان میدهد که وقتی افراد دست به دست هم میدهند، میتوانند مجموعهای را شکل دهند که خدمات را در بالاترین سطح ارائه کند.
وزیر بهداشت، با اشاره به اهمیت توسعه فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: یکی از کارهایی که باید دنبال شود، گسترش فعالیتهایی است که در بیمارستان انجام میشود. در مقطعی که شرایط دشواری وجود داشت، همه همکاران از صبح تا شب پای کار بودند تا خدمات درمانی متوقف نشود و از جدیدترین دستاوردهای علمی استفاده شود.
ظفرقندی ادامه داد: آنچه امروز در این بیمارستان ارزشمند است، استفاده از جدیدترین روشهای علمی در ارائه خدمات و همچنین فعالیت یک هیئتمدیره باتجربه و رئیس مجموعه است که در کنار هم توانستهاند این مسیر را به خوبی پیش ببرند.
وی با اشاره به شاخص رضایت بیماران تصریح کرد: شاخص رضایت بیماران در این بیمارستان بالای ۹۵ درصد است و این موضوع بسیار ارزشمند است. یکی از لذتبخشترین اتفاقات برای مجموعه درمانی این است که بیمار بهبود پیدا کند و پدر و مادر او با لبخند و رضایت از خدمات تشکر کنند.
وزیر بهداشت، با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی تنها به درمان بیمار محدود نمیشود، گفت: وظیفه اجتماعی ما این است که از سلامت مردم مراقبت کنیم. مراقبت از سلامت فقط درمان یک بیمار نیست؛ آموزش، پیشگیری و آمادگی برای مواجهه با حوادث نیز بخشی از این مسئولیت است.
وی افزود: در دوران جنگ نیز جامعه پزشکی و تیم ملی سلامت نشان دادند که پای کار هستند و میتوانند در شرایط دشوار، خدمات را در بالاترین سطح ارائه کنند. این موضوع نشاندهنده تابآوری و توان مقاومت نظام سلامت در شرایط بحرانی است.
ظفرقندی با اشاره به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت بیان کرد: موضوع آلودگی هوا یکی از مسائل مهم سلامت است. سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در کشور به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و در جهان نیز سالانه حدود ۷۰۰ هزار کودک به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند.
وی ادامه داد: برخی پیشنهادها برای حل این مسئله ممکن است بلندمدت یا غیرعملی به نظر برسند، اما یکی از پیشنهادهایی که میتوان دنبال کرد، استفاده از انرژی خورشیدی است؛ چراکه کشور ما حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد و میتواند از این ظرفیت استفاده کند.
وزیر بهداشت گفت: با توجه به ناترازی انرژی، توسعه انرژی خورشیدی میتواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد. اگر از ظرفیت پشتبامها برای تولید انرژی خورشیدی استفاده شود، میتوان به تأمین انرژی و در عین حال کمک به کاهش آلودگی هوا امیدوار بود.
ظفرقندی در پایان با قدردانی از فعالیتهای این مجموعه گفت: بیمارستان واقعاً نمونهای از ارائه خدمات با کیفیت است و از همه افرادی که برای شکلگیری و ادامه این کار تلاش کردهاند، سپاسگزارم.
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