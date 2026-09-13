به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پنجمین کارسوق لیزر و فوتونیک با مشارکت بیش از ۴۶۰۰ دانش‌آموز از سراسر کشور برگزار شد و با برگزاری آزمون سراسری و اعلام نتایج برگزیدگان، وارد مراحل پایانی خود شد.

این کارسوق با هدف آشنایی دانش‌آموزان با علوم و فناوری‌های نوین در حوزه‌های کوانتوم، لیزر و فوتونیک و ایجاد زمینه برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر این حوزه برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در این رویداد، پس از بهره‌مندی از محتوای تخصصی آموزشی تهیه‌شده در حوزه لیزر و فوتونیک، در آزمون سراسری شرکت کردند و دانش‌آموزانی که موفق به کسب حدنصاب تعیین‌شده شوند، به مرحله نهایی راه خواهند یافت.

در مرحله پایانی، برگزیدگان در قالب گروه‌های دو تا چهار نفره، طرح‌های پیشنهادی و کاربردی خود را ارائه خواهند کرد. این مرحله با تمرکز بر به‌کارگیری آموخته‌های علمی و تبدیل ایده‌های دانش‌آموزی به طرح‌های کاربردی، بخش عملی و مسئله‌محور کارسوق را شکل می‌دهد.

پنجمین کارسوق لیزر و فوتونیک با هدف آموزش و ترویج علوم و فناوری‌های روز دنیا در حوزه‌های کوانتوم، لیزر و فوتونیک، شناسایی استعدادهای برتر و فراهم کردن زمینه حمایت و هدایت آنان برگزار می‌شود تا مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند برای آینده کشور در این حوزه‌های راهبردی تقویت شود.

اجرای این رویداد برای سومین سال متوالی، در چارچوب سیاست‌ها و مأموریت‌های ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک معاونت علمی و با همکاری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان انجام می‌شود و به عنوان یکی از رویدادهای آموزشی و کاربردی در حوزه مهندسی، بستری برای مواجهه دانش‌آموزان مستعد با مفاهیم و فناوری‌های پیشرفته و شناسایی ظرفیت‌های نسل آینده این حوزه فراهم کرده است.