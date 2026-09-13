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کد مطلب 6945530
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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

فراخوان نصب CNG رایگان برای تاکسی‌های اینترنتی

فراخوان نصب CNG رایگان برای تاکسی‌های اینترنتی

معاون وزیر نفت اعلام کرد، تاکسی‌های اینترنتی پرپیمایش در اولویت دوگانه سوزشدنِ رایگان قرار دارند.

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