دریافت 38 MB کد مطلب 6945530 https://mehrnews.com/x3d3Mx ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷ کد مطلب 6945530 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷ فراخوان نصب CNG رایگان برای تاکسیهای اینترنتی معاون وزیر نفت اعلام کرد، تاکسیهای اینترنتی پرپیمایش در اولویت دوگانه سوزشدنِ رایگان قرار دارند. کپی شد مطالب مرتبط ۳ میلیون لیتر کاهش مصرف در برابر ۱۰ میلیون لیتر ناترازی بنزین کاهش ۳ میلیون لیتری مصرف بنزین با اصلاح نرخ سوم میدانهای گازی مناطق مرکزی جان تازه میگیرند برچسبها سی ان جی تاکسی اینترنتی حمل و نقل
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