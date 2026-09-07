کاهش ۳ میلیون لیتری مصرف بنزین با اصلاح نرخ سوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کرامت ویس‌کرمی امروز (دوشنبه) در برنامه زنده تلویزیونی، با اشاره به جزئیات اصلاح قیمت نرخ سوم بنزین گفت: از ساعت ۲۴ امشب (سه‌شنبه، ۱۷ شهریور) فقط قیمت کارت اضطراری که عمده فروش آن از طریق کارت جایگاه انجام می‌شود از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر اینکه سهمیه‌های نرخ اول و دوم یعنی ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی هیچ‌گونه تغییری نخواهد کرد، افزود: سهمیه نرخ اول و دوم موتورسیکلت نیز به‌ترتیب ۲۵ لیتر و ۲۰ لیتر است که پس از اصلاح قیمت نرخ سوم بنزین از امشب، در اعداد سهمیه و نرخ‌های اول و دوم هیچ‌گونه تغییری نخواهیم داشت و فقط قیمت کارت جایگاه‌ها افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هدف اصلاح قیمت نرخ سوم بنزین را کاهش استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها دانست و گفت: از ۲۲ آذر ۱۴۰۴، پس از اجرای مصوبه هیئت وزیران، استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها از ۴۳ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافت.

مدیریت مصرف با اصلاح قیمت بنزین

ویس‌کرمی با اشاره به نقش اصلاح قیمت بنزین در مصرف بیان کرد: میانگین مصرف روزانه بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ آذر ۱۳۱ میلیون لیتر بوده است که این عدد از ۲۲ آذر تا پایان اسفند، با اجرای طرح سه‌نرخی بنزین، به ۱۲۴ میلیون لیتر کاهش یافت؛ ازاین‌رو پیش‌بینی‌ می‌کنیم با تغییر نرخ سوم بنزین حداقل ۳ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین و به‌تبع آن افزایش مصرف سی‌ان‌جی داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه سهمیه‌های اول و دوم بنزین پاسخ‌گوی نیاز ۸۵ درصد مردم است، تصریح کرد: ۱۵ درصد از افراد به استفاده از کارت جایگاه‌ها نیاز دارند که هیچ‌گونه محدودیتی در استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها اعمال نخواهد شد. همچنین، بر اساس اصلاحاتی که در آذر ۱۴۰۴ انجام شد، برای بسیاری از خودروها مانند خودروهای خارجی و اشخاص دارای بیش از یک خودرو، سهمیه‌های اول و دوم این خودروها با نرخ سوم بنزین در کارت این افراد شارژ می‌شود.

فاصله ۱۰ میلیون لیتری بین تولید و مصرف بنزین

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به فاصله ۱۰ میلیون لیتری بین تولید و مصرف بنزین در کشور، افزود: در پنج ماه نخست امسال به‌صورت میانگین روزانه حدود ۱۲۲ میلیون لیتر بنزین تولید و ۱۳۲ میلیون لیتر مصرف شده است. همچنین، در نیمه نخست شهریور میانگین توزیع بنزین به روزانه ۱۴۵ میلیون لیتر افزایش یافته است و به‌تبع آن تولید بنزین نیز در این بازه زمانی به روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است. میانگین توزیع بنزین نیز در مرداد امسال نیز روزانه ۱۳۸ میلیون لیتر بوده است.

ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه با توجه به ناترازی و مصرف بالای بنزین در کشور باید راهکارهایی را برای مدیریت مصرف بنزین در دستور کار قرار دهیم، افزود: می‌توان با استفاده از راهکارهای غیرقیمتی شامل استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و استفاده از ظرفیت سی‌ان‌جی در کشور مصرف بنزین را کاهش داد.

وی با بیان اینکه در حوزه سی‌ان‌جی با وجود ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه در سراسر کشور می‌توانیم روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز به خودروها عرضه کنیم، یادآور شد: همچنین، حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی دوگانه‌سوز در کشور داریم که این خودروها می‌توانند از سوخت سی‌ان‌جی به‌جای بنزین استفاده کنند که نقش قابل‌ توجهی در کاهش مصرف بنزین خواهد داشت.

افزودن ال‌پی‌جی به سبد سوخت کشور

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه در موضوع سی‌ان‌جی، افزایش تعداد ناوگان چه از طریق تولید کارخانه‌ای و چه از طریق تبدیل کارگاهی خودروها در دستور کار است، افزود: مجهز کردن تاکسی‌های اینترنتی به ال‌پی‌جی نیز هدف‌گذاری شده است. همچنین، هم‌اکنون تبدیل کارگاهی تاکسی‌های اینترنتی بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

ویس‌کرمی بیان کرد: استفاده از ال‌پی‌جی نیز با هدف متنوع‌سازی سبد سوخت کشور در دستور کار قرار دارد و اقدام‌هایی در این زمینه انجام شده است؛ زیرا روزانه ۷ هزار تن ال‌پی‌جی در ۱۰ پالایشگاه تولید می‌شود که ۴ هزار تن آن مازاد بر نیاز مصرف داخلی است.

وی ادامه داد: احداث ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی نیز در حال انجام است و تاکنون بیش از ۲۲۰ متقاضی برای نصب ایستگاه شارژ برقی معرفی شده‌اند که امیدواریم تا پایان شهریور ۱۰۰ ایستگاه را احداث و راه‌اندازی کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه دولت اهتمامی ویژه به بحث ناوگان فرسوده داشته است، گفت: در سه سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شده است که این موضوع کمک قابل‌ توجهی به کاهش مصرف بنزین خواهد داشت. همچنین، تولید خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد که همین موضوع عاملی بسیار تأثیرگذار در افزایش مصرف بنزین است.

دریافت یک‌روزه کارت هوشمند سوخت

ویس‌کرمی با بیان اینکه افرادی که کارت سوخت ندارند می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir برای دریافت کارت سوخت مراجعه کنند، افزود: در این سامانه با استفاده از ۲ روش مراجعه حضوری و دریافت پست می‌توانند کارت خود را دریافت کنند. همچنین، روش دریافت کارت هوشمند سوخت با استفاده از مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ نیز همچنان ادامه دارد.

وی گفت: ۲۴۰ ناحیه در کل کشور به دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت تجهیز شده است و افراد برای دریافت یک‌روزه کارت سوخت خود می‌توانند به سامانه اینترنتی مذکور مراجعه و پس از ثبت اطلاعات مورد نیاز، ناحیه دریافت کارت از طریق سامانه مشخص می‌شود و در نهایت افراد با مراجعه به آن ناحیه کارت خود را دریافت می‌کنند.