به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان اردبیل، بارشها عمدتاً در مناطق مرکزی و جنوبی استان، شهرستانهای گرمی و انگوت و بهویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بهصورت رگبار باران و رعدوبرق خواهد بود و باتوجهبه احتمال وقوع صاعقه، رعایت نکات ایمنی در این مناطق ضروری است.
همچنین باتوجهبه استقرار هوای سرد در منطقه، بارش در ارتفاعات استان بهویژه قله سبلان میتواند بهصورت برف باشد. طی این مدت، هوای نسبتاً سرد در سطح استان، بهخصوص در نوار شرقی و مناطق مرکزی و جنوبی، تداوم خواهد داشت.
باتوجهبه ماهیت رگباری بارشها و احتمال وقوع رعدوبرق و صاعقه، بروز برخی مخاطرات جوی دور از انتظار نیست؛ ازاینرو هواشناسی بر رعایت توصیههای هشدار سطح زرد شماره ۲۰ تأکید کرده است.
بر اساس پیشبینیها، روز دوشنبه ۲۳ شهریور با پایداری نسبی شرایط جوی و افزایش دمای هوا، زمینه برای شکلگیری و توسعه ابرهای همرفتی فراهم خواهد شد و در ساعات بعدازظهر و شب، احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق در ارتفاعات و مناطق کوهستانی وجود دارد.
از روز سهشنبه ۲۴ شهریور تا اواخر هفته نیز با پایداری نسبی شرایط جوی، آسمان استان در بیشتر ساعات صاف پیشبینی میشود و دمای هوا بهطور محسوس افزایش خواهد یافت.
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