به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل مدیریت بحران استان اردبیل از هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر تشدید ناپایداری جوی گاهی توأم با رگبار و رعدوبرق موقتی از بعدازظهر و عصر سهشنبه ۷ مهر تا اواخر وقت چهارشنبه ۸ مهر در همه مناطق استان، بهویژه شهرستانهای سرعین، نیر و مشکینشهر و ارتفاعات کوهستان سبلان خبر داد.
طبق این هشدار، رگبار و رعدوبرق موقتی و احتمال اصابت صاعقه در مناطق کوهستانی، بهویژه ارتفاعات سبلان، مورد انتظار است.
از پیامدهای این وضعیت جوی میتوان به احتمال اصابت صاعقه بهویژه در ساعات عصر و اوایل شب در ارتفاعات سبلان، جاریشدن روانآب در برخی آبراههها، رخداد سیلاب محلی و ناگهانی در برخی مسیلها، احتمال خسارت به امور دام عشایر در دامنه کوهستان سبلان و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی اشاره کرد.
در این راستا، به مردم عزیز و عشایر محترم توصیه میشود با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق، از حضور و فعالیت در ارتفاعات و مناطق مستعد خطر پرهیز کرده و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی را اتخاذ کنند و همچنین اطلاعرسانی گسترده به عشایر مستقر در دامنه کوهستان سبلان ضروری است.
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