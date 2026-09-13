دریافت 4 MB کد مطلب 6945618 https://mehrnews.com/x3d3Pk ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵ کد مطلب 6945618 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵ تخلیه کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی ادامه دارد تداوم تخلیه کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط ترخیص بیش از ۴۴ هزار تن کالای اساسی در بندر شهید رجایی تخلیه کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی تعیین تکلیف سهام عدالت و توسعه اقتصاد دریامحور مطالبه اصلی مردم است برچسبها بندر شهید رجایی اسکله بندر شهید رجایی کالاهای اساسی
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