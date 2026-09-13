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کد مطلب 6945618
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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

تخلیه کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی ادامه دارد

تخلیه کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی ادامه دارد

تداوم تخلیه کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی را مشاهده می کنید.

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