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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

ترخیص بیش از ۴۴ هزار تن کالای اساسی در بندر شهید رجایی

ترخیص بیش از ۴۴ هزار تن کالای اساسی در بندر شهید رجایی

بندرعباس- سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ترخیص ۴۴ هزار و ۸۴۴ تن کالای اساسی از ابتدای سال جاری تا کنون در بندر شهید رجایی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی ‌تختی در تشریح آخرین وضعیت کالاهای اساسی در بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران اظهار کرد:‌ از ابتدای سال تا کنون، ۱۵ فروند شناور حامل کالای اساسی شامل ۱۳ فروند شکر و دو فروند برنج در بندر شهید رجایی پهلودهی شده است.

وی همچنین با اشاره به ترخیص ۳۹ هزار تن شکر در این بازه زمانی ادامه داد: نخستین شناور حامل برنج به وزن ۲۲ هزارو ۶۲۷ تن به منظور تخلیه در انبارهای مجتمع بندری شهید رجایی وارد بندر شهید رجایی و دومین شناور نیز حامل ۲۲ هزار و ۲۱۷ تن در این بندر پهلودهی شد.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد:‌ به منظور سرعت‌بخشی در روند تخلیه کالاهای اساسی پس از طی مراحل بندری و گمرکی، این حجم از کالاهای اساسی با استفاده از کامیون‌های حمل یکسره به استان‌های مقصد بارگیری و ارسال شده است.

کد مطلب 6945540

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