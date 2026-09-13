به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با فرمانده سپاه کربلا و اعضای ستاد مرکزی سومین کنگره ملی شهدای استان مازندران، با اشاره به اهمیت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: بزرگداشت شهدا صرفاً یک اقدام فرهنگی یا اجتماعی نیست، بلکه موضوعی راهبردی در صیانت از هویت ملی و دینی جامعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران افزود: کشور همواره با تهدیدها و فشارهایی از سوی قدرت‌های بیگانه مواجه بوده و برای مقابله با این تهدیدها، علاوه بر برخورداری از توان دفاعی، باید به مؤلفه‌های قدرت نرم نیز توجه جدی داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ارزش‌هایی همچون شجاعت، ایثار، فداکاری و مقاومت، زمانی که در فرهنگ عمومی جامعه تقویت شوند، به پشتوانه‌ای برای افزایش قدرت نرم کشور تبدیل خواهند شد.

صالحی شهدا را نمونه عینی و عملی این ارزش‌ها دانست و گفت: مسیر توجه به فرهنگ ایثار و شهادت می‌تواند زمینه‌ای مؤثر برای تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی فراهم کند و در این میان، استان مازندران به دلیل پیشینه درخشان خود در دفاع مقدس از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به نقش رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس بیان کرد: رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های مردم مازندران و رزمندگان این استان، بخش مهمی از تاریخ دفاع مقدس را شکل داده و این ظرفیت تاریخی باید با زبان مناسب به نسل‌های جدید منتقل شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه بر ضرورت ارتقای کیفیت برنامه‌ها و تولیدات فرهنگی و هنری مرتبط با شهدا تأکید کرد و گفت: صرف برگزاری برنامه و تولید اثر برای انتقال پیام شهدا کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، کیفیت و میزان اثرگذاری این آثار بر مخاطب است.

صالحی با تأکید بر اهمیت مخاطب‌شناسی در فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با شهدا افزود: هر برنامه و اثری که در این حوزه تولید می‌شود باید متناسب با گروه مخاطب طراحی شود و از «پیوست مخاطب» برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر هدف، ارتباط عمیق نسل جوان و نوجوان با مفاهیم ایثار و شهادت است، باید از زبان هنر، روایت‌های جذاب و قالب‌های متناسب با نیازهای این نسل استفاده کرد تا این مفاهیم به شکلی ماندگار و اثرگذار منتقل شوند.

صالحی در پایان بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان مازندران برای برگزاری سومین کنگره ملی شهدای استان تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به تولید آثار فاخر و اثرگذار در این رویداد شد.