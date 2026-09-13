به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد پیش از ظهر یکشنبه در نشست اعضای ستاد مرکزی سومین کنگره ملی شهدای استان مازندران، با تشریح روند برنامه‌ریزی این رویداد، بر نقش هنر در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری سومین کنگره ملی شهدای مازندران در سال ۱۴۰۸ اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای این رویداد از هم‌اکنون آغاز شده و سیاست‌ها و راهبردهای مورد نیاز برای اجرای آن در حال پیگیری است.

فرمانده سپاه کربلا از تدوین یک برنامه جامع سه‌ساله برای کنگره خبر داد و افزود: هدف از این برنامه آن است که فعالیت‌های مرتبط با کنگره به یک مراسم محدود نشود، بلکه در یک فرآیند مستمر، زمینه حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فراهم شود.

سردار موحد با بیان اینکه هنر یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال پیام شهدا به جامعه است، گفت: تلاش داریم از ظرفیت‌های مختلف هنری برای روایت سیره شهدا و دفاع مقدس استفاده کنیم و آثاری متناسب با نیاز و ذائقه مخاطبان امروز به‌ویژه جوانان و نوجوانان تولید شود.

وی برگزاری جشنواره فیلم مستند را از برنامه‌های شاخص پیش‌بینی‌شده برای کنگره عنوان کرد و ادامه داد: در این جشنواره تلاش می‌شود تاریخ شفاهی دفاع مقدس و ابعاد مختلف زندگی و مجاهدت شهدای مازندران در قالب آثار مستند روایت شود.

فرمانده سپاه کربلا همچنین از پیش‌بینی برنامه‌هایی در حوزه تئاتر، موسیقی و دیگر شاخه‌های هنری خبر داد و افزود: برای دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر گروه‌های اجتماعی نیز برنامه‌های متناسب با ویژگی‌های مخاطبان طراحی شده است.

سردار موحد با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی در اجرای برنامه‌های کنگره گفت: بهره‌گیری از ظرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند به ارتقای کیفیت تولیدات فرهنگی و هنری و اثرگذاری بیشتر برنامه‌های این رویداد کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل ۲۵ کمیته تخصصی برای سومین کنگره ملی شهدای مازندران خبر داد و گفت: احکام مسئولان این کمیته‌ها به‌زودی با امضای استاندار مازندران صادر می‌شود.

فرمانده سپاه کربلا خاطرنشان کرد: فعالیت رسمی و عملیاتی کمیته‌های کنگره از ابتدای مهرماه و همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز خواهد شد و این مجموعه در چارچوب برنامه جامع سه‌ساله، اجرای مأموریت‌های محوله را دنبال می‌کند.