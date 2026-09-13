برگزاری میدان خدمت در نهاوند همزمان با هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان نهاوند در دوران دفاع مقدس گفت: بیش از ۸۷۵ شهید والامقام سند روشنی از ایثار و فداکاری مردم شهرستان نهاوند است و گرامیداشت هفته دفاع مقدس فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان است.
وی افزود: در کنار برنامههای سپاه ناحیه نهاوند دستگاههای اجرایی شهرستان نیز مجموعهای از برنامههای متنوع فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی را در هفته دفاع مقدس برگزار خواهند کرد.
فرماندار نهاوند اظهار کرد: فضاسازی متناسب با هفته دفاع مقدس در سطح شهر، ادارات، مدارس، مساجد و معابر انجام میشود و با توجه به همزمانی آغاز سال تحصیلی با این هفته برنامههای ویژهای نیز در مدارس شهرستان اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از محورهای مهم برنامههای این هفته روایتگری و معرفی شهدای شهرستان است و رسانههای نهاوند نیز با انتشار تصاویر، خاطرات و وصیتنامههای شهدا در این زمینه مشارکت خواهند داشت.
بیرانوند از برگزاری برنامههای میدان خدمت در تعدادی از مساجد شهرستان خبر داد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی در این برنامهها حضور خواهند داشت و ضمن دیدار با مردم، پاسخگوی مسائل و مطالبات آنها خواهند بود.
وی افزود: دیدار و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، رزمندگان، آزادگان و پیشکسوتان دفاع مقدس، برگزاری یادوارههای شهدا، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا و برنامههای تجدید بیعت با شهدا نیز در نقاط مختلف شهرستان برگزار خواهد شد.
فرماندار نهاوند همچنین از اجرای برنامههای آموزشی و میدانی با موضوع افزایش آمادگی عمومی، آموزش کمکهای اولیه و مهارتهای مورد نیاز با همکاری سپاه، هلالاحمر، دستگاههای درمانی و مجموعههای مردمی خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: برنامههای فرهنگی و اجتماعی هفته دفاع مقدس با مشارکت شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها، ادارات، مساجد و سایر مجموعههای شهرستان اجرا میشود و گزارش عملکرد دستگاهها پس از پایان برنامهها جمعبندی و به استان ارئه می شود.
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