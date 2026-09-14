افزایش هشدارها در مورد ارتباط بین مصرف الکل و سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می‌دهند که نامگذاری سرطان‌های خاص مرتبط با نوشیدن و نمایش تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی از پیامدهای سلامتی، واکنش به این هشدارها را افزایش می‌دهد.

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که الکل به عنوان یک ماده سرطان‌زا طبقه‌بندی می‌شود و با سرطان‌های سینه، روده بزرگ، کبد، دهان، گلو، حنجره و مری مرتبط است.

اما محققان گفتند که عموم مردم تا حد زیادی از این تهدید سلامتی بی‌اطلاع هستند.

دکتر «تقرید اسفار»، محقق ارشد و استاد علوم بهداشت عمومی در دانشگاه میامی، گفت: «بسیاری از مردم از ارتباط الکل با چندین سرطان بی‌اطلاع هستند.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که ارتباط شفاف و مبتنی بر شواهد، به ویژه هنگامی که شامل اطلاعات خاصی در مورد خطر سرطان باشد، می‌تواند راهی مفید برای بهبود درک عمومی از این مسئله مهم بهداشتی باشد.»