به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هنرور ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شیوع سرطان پستان در میان زنان اظهار کرد: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان به شمار می‌رود و یکی از چالش‌های مهم حوزه سلامت بانوان است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: سالانه بیش از ۱۶ هزار مورد جدید سرطان پستان در کشور شناسایی می‌شود و میزان بروز این بیماری در استان گلستان حدود ۴۲ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه زمان تشخیص بیماری نقش مهمی در روند درمان دارد، ادامه داد: شناسایی سرطان در مراحل اولیه می‌تواند روند درمان را تسهیل کرده و از شدت عوارض و هزینه‌های درمان بکاهد.

هنرور، توجه به سبک زندگی سالم و شناخت علائم هشداردهنده را از اقدامات مؤثر در پیشگیری و تشخیص به‌موقع دانست و گفت: زنان باید نسبت به تغییرات غیرطبیعی در وضعیت جسمی خود حساس باشند و در صورت مشاهده علائم مشکوک، مراجعه به مراکز بهداشتی و انجام بررسی‌های لازم را به تأخیر نیندازند.

آغاز پویش ملی پیشگیری از سرطان پستان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان از اجرای «پویش ملی پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان» از ۹ مهر تا ۹ آبان خبر داد و اظهار کرد: این پویش با هدف افزایش آگاهی عمومی، تقویت خودمراقبتی، اصلاح باورهای نادرست و تشویق زنان به مراجعه برای بررسی‌های لازم اجرا می‌شود.

وی افزود: شبکه بهداشت و درمان استان ظرفیت مناسبی برای آموزش و شناسایی موارد مشکوک دارد و زنان بالای ۳۰ سال می‌توانند برای دریافت آموزش‌های خودمراقبتی و انجام معاینات به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.

هنرور خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده علائم مشکوک یا وجود عوامل خطر، اقدامات لازم برای بررسی بیشتر و ارجاع فرد به سطوح تخصصی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به شعار امسال پویش «هیچ‌کس تنها نیست؛ همه با هم علیه سرطان، از پیشگیری تا درمان و تسکین» گفت: افزایش آگاهی عمومی و تشخیص زودهنگام می‌تواند در کاهش عوارض و مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان و ارتقای کیفیت زندگی بیماران نقش مؤثری داشته باشد.