به گزارش خبرگزاری مهر، یک استاد مؤسسه مطالعات عالی دوحه میگوید حمله آمریکا به ایران در ماه فوریه به اعتبار قدرت نظامی واشنگتن در سطح بینالمللی به شدت آسیب زده و آمریکا در نهایت ممکن است ناچار شود واقعیتهای جدید ایجاد شده در میدان را بپذیرد.
محمد المصری، استاد مؤسسه مطالعات عالی دوحه در گفتوگو با الجزیره گفت: اعتبار آمریکا در جریان جنگ با ایران به طور جبرانناپذیری آسیب دیده است و در این مسئله تردیدی وجود ندارد.
او درباره ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر افزایش تردد نفتکشها از تنگه هرمز گفت: دادههای ردیابی نشان میدهد در عمل تنها تعداد بسیار کمی از کشتیها قادر به عبور از این مسیر هستند.
المصری افزود: با وجود اینکه آمریکا تمام توان خود را برای عبور مخفیانه و شبانه کشتیها به کار گرفته، نتوانسته است تردد دریایی را حتی به سطحی نزدیک به وضعیت عادی بازگرداند.
این استاد دانشگاه گفت که در نهایت وضعیت به نقطهای خواهد رسید که یکی از طرفین باید موضع خود را تغییر دهد؛ یا ایران شروط آمریکا را میپذیرد که به گفته او بسیار بعید است یا واشنگتن مجبور خواهد شد بخشی از واقعیتهای جدید میدانی را بپذیرد.
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