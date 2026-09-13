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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

آتش‌سوزی در یک کشتی در تنگه هرمز

آتش‌سوزی در یک کشتی در تنگه هرمز

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در به‌روزرسانی اطلاعات خود از وقوع آتش‌سوزی در شناوری که در تنگه هرمز هدف قرار گرفته بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد کشتی‌ای که پیش‌تر هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته بود، دچار آتش‌سوزی شده و نیروهای محلی در حال تخلیه خدمه آن هستند.

بر اساس آخرین گزارش این سازمان، مقام‌های محلی در محل حادثه حضور دارند و عملیات تخلیه خدمه کشتی را آغاز کرده‌اند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس پیش‌تر اعلام کرده بود این کشتی ساعت ۲۳:۰۰ به وقت جهانی در روز ۱۲ سپتامبر هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. در گزارش اولیه، وضعیت خدمه و میزان خسارت وارده به کشتی مشخص نبود.

رویترز نیز گزارش داده است که این حادثه در شرایطی رخ داده که حملات و تهدیدها علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره اختلال بیشتر در عرضه جهانی نفت تشدید شده است.

کد مطلب 6945748

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