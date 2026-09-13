به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد کشتی‌ای که پیش‌تر هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته بود، دچار آتش‌سوزی شده و نیروهای محلی در حال تخلیه خدمه آن هستند.

بر اساس آخرین گزارش این سازمان، مقام‌های محلی در محل حادثه حضور دارند و عملیات تخلیه خدمه کشتی را آغاز کرده‌اند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس پیش‌تر اعلام کرده بود این کشتی ساعت ۲۳:۰۰ به وقت جهانی در روز ۱۲ سپتامبر هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. در گزارش اولیه، وضعیت خدمه و میزان خسارت وارده به کشتی مشخص نبود.

رویترز نیز گزارش داده است که این حادثه در شرایطی رخ داده که حملات و تهدیدها علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره اختلال بیشتر در عرضه جهانی نفت تشدید شده است.