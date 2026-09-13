سید مهدی سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمد پارسا قدسی، گلفباز نوجوان استان قم، در رقابتهای قهرمانی کشور پسران زیر ۱۸ سال با کسب عنوان نایبقهرمانی انفرادی، موفق به ثبت جایگاهی ارزشمند برای گلف قم شد.
وی افزود: این مسابقات در مجموعه ورزشی آیلند تهران برگزار شد و گلفبازان رده سنی زیر ۱۸ سال از نقاط مختلف کشور در این رقابتها حضور داشتند.
رئیس هیئت گلف استان قم ادامه داد: محمد پارسا قدسی در جریان این رقابتها عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت و با قرار گرفتن در جایگاه دوم بخش انفرادی، عنوان نایبقهرمانی کشور را به دست آورد.
سیدی با اشاره به اهمیت حضور گلفبازان نوجوان در رقابتهای کشوری بیان کرد: مسابقات ردههای پایه فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای این رشته و فراهم شدن زمینه حضور ورزشکاران جوان در رقابتهای سطح بالاتر است.
استعدادهای پایه مسیر قهرمانی را طی میکنند
وی عنوان کرد: هیئت گلف استان قم توسعه ردههای پایه و پرورش استعدادهای نوجوان را در اولویت فعالیتهای خود قرار داده است و در این مسیر، استعدادیابی، آموزش و حضور در مسابقات از محورهای مورد توجه قرار دارد.
رئیس هیئت گلف استان قم گفت: اعزام ورزشکاران مستعد به رقابتهای مختلف و فراهم کردن فرصت کسب تجربه در میدانهای رسمی، بخش دیگری از برنامههای این هیئت برای حمایت از گلفبازان جوان و کمک به طی شدن مسیر رشد آنان است.
سیدی خاطرنشان کرد: توجه به ردههای سنی پایه، زمینه شناسایی ظرفیتهای جدید گلف قم را فراهم میکند و استمرار این روند میتواند به حضور بیشتر ورزشکاران نوجوان استان در سطح ملی منجر شود.
وی در پایان کسب عنوان نایبقهرمانی کشور را به محمد پارسا قدسی، خانواده وی، مربیان و جامعه گلف استان قم تبریک گفت و برای این ورزشکار نوجوان در ادامه مسیر ورزشی خود آرزوی موفقیت کرد.
قم- رئیس هیئت گلف استان قم گفت: گلفباز نوجوان قمی در مسابقات قهرمانی کشور پسران زیر ۱۸ سال به مقام نایبقهرمانی انفرادی دست یافت.
سید مهدی سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمد پارسا قدسی، گلفباز نوجوان استان قم، در رقابتهای قهرمانی کشور پسران زیر ۱۸ سال با کسب عنوان نایبقهرمانی انفرادی، موفق به ثبت جایگاهی ارزشمند برای گلف قم شد.
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