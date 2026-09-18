برگزاری مسابقات گلف کروکت لیگ منطقه ۴ کشور در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، صالح جهانگرد ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این دوره از رقابت‌های لیگ گلف کروکت منطقه ۴ کشور با حضور ورزشکاران استان‌های غرب کشور در ورزشگاه شهدای قدس همدان در حال برگزاری است.

وی افزود: در این رویداد ورزشی چهار تیم از استان‌های همدان، کردستان، کرمانشاه و لرستان حضور دارند و حدود ۶۰ ورزشکار برای کسب مقام برتر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

جهانگرد با تاکید بر ظرفیت‌های استان همدان در میزبانی رویدادهای ورزشی تصریح کرد: برگزاری مسابقات منطقه‌ای گلف فرصتی ارزشمند برای توسعه و ترویج این رشته ورزشی، شناسایی استعدادهای برتر و همچنین ایجاد بستر تعامل و تبادل تجربیات میان ورزشکاران استان‌های این منطقه است.

رئیس هیئت گلف استان همدان در پایان از تلاش‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان، فدراسیون گلف، انجمن کروکت ایران و تمامی دست‌اندرکاران و اعضای هیئت گلف که در برپایی این مسابقات مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد و ادامه داد: امیدواریم برگزاری این رقابت‌ها در سطحی مطلوب زمینه حضور پررنگ‌تر و موفق‌تر ورزشکاران منطقه را در رویدادهای ملی فراهم سازد.