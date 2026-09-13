گازرانی: جشنواره فیلم کوتاه اتیسم با هدف تغییر نگاه جامعه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گازرانی عصر یکشنبه در اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه اتیسم خراسان جنوبی که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و خانواده‌های دارای فرزند اتیسم برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته پس از ابلاغ اعتبار در حوزه اتیسم، تصمیم گرفتیم به جای هزینه‌کرد این اعتبار در برنامه‌های معمول، با هدف انگ‌زدایی از اتیسم، برنامه‌ای متفاوت برگزار کنیم.

وی افزود: با همکاری مؤسسه عرفان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، برای برگزاری جشنواره فیلم کوتاه اتیسم برنامه‌ریزی شد و امروز شاهد برگزاری نخستین اختتامیه این جشنواره در استان هستیم.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های افراد دارای اتیسم و تغییر نگاه جامعه نسبت به این افراد را فراهم کند.

لزوم حمایت از تولید آثار حرفه‌ای با موضوع اتیسم در خراسان جنوبی

سرپرست هیئت داوران نخستین جشنواره فیلم کوتاه اتیسم خراسان جنوبی هم در این مراسم بر لزوم حمایت از تولید آثار حرفه‌ای با موضوع اتیسم در استان تأکید کرد.

کاظم ایمان‌طلب بیانیه هیئت داوران این جشنواره را قرائت کرد و گفت: در بخشی از این بیانیه آمده است: ۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد، ۲۹ اثر به مرحله داوری راه یافتند.

در ادامه بیانیه هیئت داوران پیشنهاد شده است جشنواره فیلم کوتاه اتیسم از حالت رقابتی خارج و به شکل حمایتی برگزار شود و برای تداوم آن در سال‌های آینده، علاوه بر بهزیستی، حمایت‌های لازم از تولید آثار حرفه‌ای با موضوع اتیسم از سوی استانداری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سینمای جوان خراسان جنوبی انجام شود.

گفتنی است؛ این مراسم از هیئت داوران، هیئت بازبینی و عوامل اجرایی جشنواره و همچنین سه خانواده دارای فرزند اتیسم که با فیلم‌سازان همکاری کردند، تقدیر شد.

همچنین از صاحبان آثار برتر در بخش‌های مختلف نخستین جشنواره فیلم کوتاه اتیسم خراسان جنوبی تجلیل به عمل آمد.