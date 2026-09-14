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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۷

قول بهزیستی برای تجهیز مرکز توانبخشی معلولان خوسف

قول بهزیستی برای تجهیز مرکز توانبخشی معلولان خوسف

بیرجند- رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: پس از ساخت مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان خوسف، برای تجهیز این مرکز اقدام خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی صبح دوشنبه در آیین آغاز عملیات ساخت مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان بهزیستی خوسف با بیان اینکه این پروژه دارای مثلث طلایی مشارکتی خیران و بهزیستی است، افزود: همه مددجویانی که در این مرکز نگهداری شوند، از یارانه برخوردار خواهند شد.

حسینی خاطرنشان کرد: هرچند نمی‌توانیم در ساخت این پروژه همکاری کنیم، اما در آینده برای تجهیز آن کمک خواهیم کرد.

وی ادامه داد: نگهداری از طیف اتیسم زیر ۱۴ سال یکی از کارهای اساسی در کشور است و این افراد نیز در این مؤسسه نگهداری خواهند شد.

گفتنی است؛ این پروژه با مشارکت شرکت صنایع سنگ پاسارگاد بیرجند و با برآورد اعتبار ۷۰ میلیارد تومان، در مساحت چهار هزار مترمربع و با زیربنای حدود هزار مترمربع احداث خواهد شد و بهره‌برداری از آن بر عهده مؤسسه خیریه حضرت علی‌اکبر(ع) بیرجند، شعبه خوسف، خواهد بود.

کد مطلب 6946475

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