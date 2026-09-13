دریافت 16 MB کد مطلب 6946208 https://mehrnews.com/x3d44n ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱ کد مطلب 6946208 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱ ویدیو کامل اظهارات پزشکیان در نشست خبری پایان اجلاس بریکس رئیسجمهور در پایان اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، به تشریح دیدگاهها و مواضع ایران پرداخت. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان دهلینو را به مقصد تهران ترک کرد پزشکیان: هماهنگی، پایداری، مقاومت و نوآوری از محورهای اجلاس بریکس بود کارشناس برزیلی: بانک توسعه نوین از دستاوردهای مهم بریکس است پزشکیان: آماده برگزاری کمیسیون اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی هستیم برچسبها بریکس مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران
نظر شما