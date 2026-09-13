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کد مطلب 6946208
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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

ویدیو کامل اظهارات پزشکیان در نشست خبری پایان اجلاس بریکس

ویدیو کامل اظهارات پزشکیان در نشست خبری پایان اجلاس بریکس

رئیس‌جمهور در پایان اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع ایران پرداخت.

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