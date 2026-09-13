به گزارش خبرنگار مهر،عباس میرزاد عصر یکشنبه در جریان تور بازدید معاونت اقتصادی استانداری ایلام، دستگاههای نظارتی، امنیتی، بازرسی و جهاد کشاورزی از مجتمع کشت و صنعت لرستان اظهار کرد: این هیأت با هدف بررسی میدانی و اعتبارسنجی سرمایهگذاران به استان لرستان سفر کرده است تا نمونه فعالیتهای انجامشده توسط این مجموعه را از نزدیک مشاهده کند.
وی افزود: در این بازدید، فعالیتهای مجتمع در حوزههای مختلف از جمله گلخانه، باغات، تولید انجیر، گردوی پکان، پسته، گردشگری و همچنین تولید کودهای مورد استفاده در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط بررسی شد که اقدامات انجامشده در این حوزهها قابل توجه است.
میرزاد ادامه داد: با توجه به تفاهمنامه اخیر استانداری ایلام با این شرکت و برنامه واگذاری حدود ۴ هزار هکتار از اراضی استان در منطقه گرمسیری، مقرر است این مجموعه بهزودی فعالیت خود را در یکی از شهرستانهای جنوبی استان آغاز کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام تأکید کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان این است که مراحل اجرایی این طرح هرچه سریعتر آغاز شود و اقدامات مربوط به آمادهسازی زمین و استقرار تجهیزات مورد نیاز برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به سرانجام برسد.
وی گفت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک سرمایهگذاری واقعی و مولد در حوزه کشاورزی است که بتواند علاوه بر توسعه تولید، برای استان ایلام اشتغال ایجاد کند و زمینه ارزآوری را نیز فراهم آورد.
میرزاد خاطرنشان کرد: بررسی میدانی چنین پروژههایی کمک میکند پیش از ورود سرمایهگذار به استان، ظرفیتها، توانمندیها و سوابق اجرایی آن بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد و سرمایهگذاری با شناخت و اطمینان بیشتری انجام شود.
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