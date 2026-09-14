به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان رزن با تاکید بر ضرورت تحول در کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: امروز باید از کشاورزی سنتی عبور کرده و به سمت کشاورزی نوین، گلخانه‌ای و اقتصادی حرکت کنیم.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای طرح‌های گلخانه‌ای در رزن افزود: پرونده‌هایی وجود دارد که به دلیل فرآیندهای اداری و اختلاف برداشت از مقررات ماه‌ها معطل مانده‌اند در حالی که اجرای یک سازه گلخانه‌ای می‌تواند در مدت کوتاهی انجام شود و برای مردم اشتغال و درآمد ایجاد کند.

فرماندار رزن با انتقاد از طولانی شدن فرآیند پاسخگویی به درخواست‌های مردم بیان کرد: نمی‌توان پذیرفت که یک پرونده از شهرستان خارج شود و برای رسیدن به پاسخ چندین ماه زمان صرف شود؛ این روند در نهایت به کشاورز و سرمایه‌گذار شهرستان لطمه می‌زند.

جهانیان ادامه داد: اگر در قانون ابهامی وجود دارد باید با بررسی دقیق و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه برطرف شود اما نباید به دلیل برداشت‌های متفاوت کار مردم متوقف بماند.

وی با بیان اینکه کشاورزی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی رزن است، گفت: نگاه ما باید از آمارسازی به ایجاد ارزش واقعی برای مردم تغییر کند و دستگاه متولی کشاورزی باید در میدان کنار کشاورزان و سرمایه‌گذاران حضور داشته باشد.

فرماندار رزن همچنین با اشاره به توسعه سریع گلخانه‌ها در برخی استان‌ها بر ضرورت عقب نماندن این شهرستان از روند کشاورزی نوین تاکید کرد و افزود: نمی‌توان همچنان در همان شیوه‌های سنتی باقی ماند و باید کاری کنیم کشاورزی برای نسل جدید نیز جذاب و دارای آینده اقتصادی باشد.

جهانیان در پایان با تاکید بر ضرورت آغاز جدی دوره مدیریتی جدید در جهاد کشاورزی رزن گفت: ظرفیت‌های شهرستان مشخص است و باید از این ظرفیت‌ها برای افزایش تولید، اشتغال و ارزش افزوده استفاده کنیم.