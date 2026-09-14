پویا تابعی در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به موضوع تسهیلات مسکن، اظهار داشت: در سال جدید این تسهیلات به دو شکل پرداخت میشوند.
پرداخت یک میلیارد تسهیلات مقاومسازی مسکن در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر
وی با بیان اینکه قبلاً بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت میکرد، افزود: امسال این تسهیلات بهصورت ۵۰۰ میلیون تومان قرضالحسنه و با بازپرداخت ۲۰ساله و کارمزدی در روستاها است، در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر نیز به دهکهای یک تا چهار این تسهیلات پرداخت میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با تأکید بر اینکه علاوه بر این، منابعی هم از محل حساب ۱۰۰ امام متعلق به بنیاد مسکن، بهصورت بلاعوض به دهکهای یک تا چهار پرداخت میشود، عنوان کرد: همچنین تفاهمنامههای مشترکی با کمیته امداد و بهزیستی هم داریم که این دو نهاد نیز برای ساخت مسکن مددجویان تحت پوشش خود بهصورت بلاعوض تسهیلاتی را پرداخت میکنند.
تابعی، افزود: در مجموع حدود یک میلیارد تومان برای ساخت مسکن دهکهای یک تا چهار پرداخت میشود.
۳۳ هزار واحد مسکونی روستایی نیازمند مقاومسازی هستند
وی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین سرشماری که در کشور انجام شده است، حدود ۱۵۳ هزار واحد مسکونی در روستاهای لرستان وجود دارد که تا امروز حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکن روستایی در لرستان مقاومسازی شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، بیان داشت: این عدد، حدود ۷۹ درصد از واحدهای روستایی استان بوده که مقاومسازی شدهاند، این عدد در کشور ۵۴ درصد است.
تابعی با تأکید بر اینکه در لرستان سوانح طبیعی زیادی را شاهد هستیم، از جمله اینکه پیشبینیها این است که باز هم شاهد پدیده «آل نینو» باشیم، افزود: در این راستا نیاز است که باقیمانده واحدهای مسکونی روستایی در استان مقاومسازی شوند.
وی با تأکید بر لزوم مراجعه متقاضیان مقاومسازی واحدهای روستایی در لرستان به بنیاد مسکن برای دریافت تسهیلات ارزانقیمت مقاومسازی، عنوان کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد هیچ حادثهای برای مردم باتوجهبه مقاومسازی واحدهای روستایی رخ ندهد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، تأکید کرد: در روستاها دهکبندی نداریم، این تسهیلات علاوه بر مقاومسازی خانهها فرسوده روستایی، به افراد دارای زمین هم تعلق میگیرد.
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