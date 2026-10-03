حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح «خانه امید» با هدف کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد در استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: در این طرح، تأمین زمین برای ساخت ۸۶۳ واحد مسکونی انجام شده است.

وی با بیان اینکه واحدهای این طرح به صورت خودساز احداث می‌شوند، افزود: عملیات اجرایی ۱۱۵ واحد آغاز شده و سایر واحدهای نیز در مرحله دریافت پروانه ساختمانی قرار دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با اشاره به جامعه هدف این طرح افزود: متقاضیان دارای دهک درآمدی یک تا چهار و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی می‌توانند از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح «خانه امید» استفاده کنند.

همتی ادامه داد: برای حمایت از ساخت واحدهای مسکونی، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به کمک‌های بلاعوض این طرح بیان کرد: متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و متقاضیان دارای دهک درآمدی یک تا چهار نیز تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان می‌توانند از کمک بلاعوض بهره‌مند شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه هدف اصلی طرح، تسهیل خانه‌دار شدن خانوارهای کم‌درآمد است، خاطر نشان کرد: تأمین زمین و حمایت‌های مالی پیش‌بینی‌شده می‌تواند بخشی از هزینه ساخت مسکن برای این خانوارها را پوشش دهد.

همتی درباره شرایط برخورداری از این طرح نیز اظهار کرد: داشتن دهک درآمدی یک تا چهار، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و سبز بودن فرم «ج»، تابعیت ایرانی، تأهل، نداشتن سابقه استفاده از تسهیلات دولتی مسکن در سنوات گذشته و امکان تأمین آورده اولیه از جمله شرایط تعیین‌شده برای متقاضیان است.

وی اضافه کرد: متقاضیان واجد شرایط پس از طی مراحل مربوط به تأمین زمین و دریافت مجوزهای لازم، می‌توانند از تسهیلات و کمک‌های پیش‌بینی‌شده برای ساخت واحد مسکونی خود استفاده کنند.