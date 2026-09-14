به گزارش خبرنگار مهر، صادق رحمتی صبح امروز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا ضمن تقدیر از فعالیت‌های بی‌وقفه و ثمربخش همکاران ستادی و مراکز چهارگانه در امور کاشت، داشت و برداشت محصولات پاییزه، اظهار داشت: بدون شک پویایی هر مجموعه جز با همکاری و همدلی همه‌جانبه همه اعضای آن امکان‌پذیر نیست که مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با تأکید بر اهمیت جذب و توزیع سهمیه کود پائیزه باتوجه‌به ناترازی‌های موجود، گفت: همه سهمیه کود جذب شده شهرستان می‌بایست دراسرع‌وقت توزیع شده تا همانند سنوات گذشته در برهه زمانی حساس موردنیاز گیاه با مشکل کمبود کود مواجه نشویم.

مدیر جهاد کشاورزی ازنا در ادامه بر نکات ضروری همچون تکریم اربابان رجوع، رعایت نظم و انضباط اداری، لزوم انجام برنامه‌ریزی دقیق جهت کشت محصولات پاییزه، عرصه‌یابی کشت دانه روغنی کلزا در راستای کمک به خودکفایی در تأمین روغن موردنیاز کشور، برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی برای توجیه بهره‌برداران در خصوص میزان بذر مصرفی و پایش واحدهای بوجاری سطح شهرستان در خصوص کنترل عملیات ضدعفونی بذور تأکید کرد.

رحمتی همچنین بر لزوم ثبت و اصلاح آمار و اطلاعات بهره‌برداران بخش کشاورزی در سامانه سامکا، اطلاع‌رسانی مستمر و دقیق در سطح شهرستان در خصوص پدیده ال‌نینو در همه زیربخش‌های کشاورزی از جمله زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و...، تأکید کرد و گفت: همچنین بیمه محصولات کشاورزی، پیگیری رعایت الگوی کشت، پیگیری جذب و توزیع سهمیه کود شهرستان، پایداری تولید در اراضی دیم‌زار، نظارت مستمر بر کلینیک‌ها و فروشگاه‌های سموم و کودهای ریزمغذی، کنترل و پایش اراضی سطح شهرستان جهت جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی، نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و انجام گشت‌های منظم در سطح شهرستان، پیگیری جذب و توزیع سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، پیگیری شناسنامه‌دار کردن باغات، صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز در مدیریت و مراکز تابعه، پیگیری امورات محوله تا حصول نتیجه موردتوجه قرار گیرد.