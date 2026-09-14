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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

بازداشت رئیس یک اداره در ادامه پرونده فساد مالی رباط‌کریم

بازداشت رئیس یک اداره در ادامه پرونده فساد مالی رباط‌کریم

رباط کریم- رئیس یکی از ادارات رباط‌کریم در ادامه رسیدگی قضایی به یک پرونده فساد مالی بازداشت و روانه زندان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات رسیده، رئیس یکی از ادارات رباط‌کریم در جریان تحقیقات تکمیلی درباره پرونده تخلفات مالی در یکی از ادارات شهرستان رباط‌کریم بازداشت شده است.

این بازداشت در حالی انجام شده که پیش‌تر، در اوایل شهریورماه، دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم از بازداشت هشت نفر در ارتباط با همین پرونده خبر داده بود.

به گفته مقام قضایی، بخشی از متهمان این پرونده به تخلفات مالی در یکی از ادارات رباط‌کریم مرتبط بوده‌اند.

با بازداشت رئیس این اداره، شمار افراد بازداشت‌شده در جریان رسیدگی به این پرونده افزایش یافته است؛ با این حال، جزئیات دقیق اتهامات مطرح‌شده علیه رئیس اداره و سایر متهمان و همچنین میزان تخلفات مالی هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

پرونده همچنان در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد و بازداشت افراد به معنای اثبات قطعی اتهامات آنها نیست؛ تشخیص نهایی درباره مسئولیت متهمان بر عهده مراجع قضایی خواهد بود.

کد مطلب 6946586

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      8 1
      پاسخ
      چرا اسم اداره را ننوشته مگر مخاطب علم غیب داره بدونه . اون شخص تخلف کرده ولی اسمش باز هم مخفی هست.
      • IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
        0 3
        دلیلی نیست نامش نوشته شود
    • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 5
      پاسخ
      فقط اعدام

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