به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات رسیده، رئیس یکی از ادارات رباط‌کریم در جریان تحقیقات تکمیلی درباره پرونده تخلفات مالی در یکی از ادارات شهرستان رباط‌کریم بازداشت شده است.

این بازداشت در حالی انجام شده که پیش‌تر، در اوایل شهریورماه، دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم از بازداشت هشت نفر در ارتباط با همین پرونده خبر داده بود.

به گفته مقام قضایی، بخشی از متهمان این پرونده به تخلفات مالی در یکی از ادارات رباط‌کریم مرتبط بوده‌اند.

با بازداشت رئیس این اداره، شمار افراد بازداشت‌شده در جریان رسیدگی به این پرونده افزایش یافته است؛ با این حال، جزئیات دقیق اتهامات مطرح‌شده علیه رئیس اداره و سایر متهمان و همچنین میزان تخلفات مالی هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

پرونده همچنان در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد و بازداشت افراد به معنای اثبات قطعی اتهامات آنها نیست؛ تشخیص نهایی درباره مسئولیت متهمان بر عهده مراجع قضایی خواهد بود.