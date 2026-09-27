شهردار ماکلوان به جرم فساد مالی بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شنیده ها شهردار ماکلوان در پی تشکیل پرونده‌ای با موضوع مالی توسط دستگاه قضایی بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، جزئیات بیشتر درباره علت بازداشت، عنوان اتهامی و روند رسیدگی به پرونده از سوی مراجع قضایی اعلام خواهد شد.