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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای تأمین زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن اردبیل

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای تأمین زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل از اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین زیرساخت‌های آب و برق پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر، این مبلغ از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی تأمین شده و به دستگاه‌های اجرایی استان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه پروژه‌های ملی مسکن در سطح استان فعال است، افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌یافته، بیش از ۱۳هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در استان اردبیل تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار اردبیل ادامه داد: علاوه بر تکمیل واحدهای ساختمانی، تأمین و تکمیل زیرساخت‌های زیربنایی این واحدها نیز به‌صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است.

امامی یگانه تصریح کرد: تلاش همه عوامل در زمینه تأمین و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آسایش مردم تداوم دارد و هیچ پروژه‌ای در این راستا تعطیل نشده است.

استاندار اردبیل گفت: تکمیل شبکه‌های آب و برق و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال می‌شود تا واحدهای تکمیل‌شده در زمان تحویل، از خدمات زیربنایی مناسب برخوردار باشند.

کد مطلب 6946644

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