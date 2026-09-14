به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر، این مبلغ از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی تأمین شده و به دستگاههای اجرایی استان تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه پروژههای ملی مسکن در سطح استان فعال است، افزود: با برنامهریزی انجامیافته، بیش از ۱۳هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در استان اردبیل تا پایان سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
استاندار اردبیل ادامه داد: علاوه بر تکمیل واحدهای ساختمانی، تأمین و تکمیل زیرساختهای زیربنایی این واحدها نیز بهصورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است.
امامی یگانه تصریح کرد: تلاش همه عوامل در زمینه تأمین و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای آسایش مردم تداوم دارد و هیچ پروژهای در این راستا تعطیل نشده است.
استاندار اردبیل گفت: تکمیل شبکههای آب و برق و سایر زیرساختهای مورد نیاز پروژههای نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال میشود تا واحدهای تکمیلشده در زمان تحویل، از خدمات زیربنایی مناسب برخوردار باشند.
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