به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر، این مبلغ از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی تأمین شده و به دستگاه‌های اجرایی استان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه پروژه‌های ملی مسکن در سطح استان فعال است، افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌یافته، بیش از ۱۳هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در استان اردبیل تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار اردبیل ادامه داد: علاوه بر تکمیل واحدهای ساختمانی، تأمین و تکمیل زیرساخت‌های زیربنایی این واحدها نیز به‌صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است.

امامی یگانه تصریح کرد: تلاش همه عوامل در زمینه تأمین و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آسایش مردم تداوم دارد و هیچ پروژه‌ای در این راستا تعطیل نشده است.

استاندار اردبیل گفت: تکمیل شبکه‌های آب و برق و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال می‌شود تا واحدهای تکمیل‌شده در زمان تحویل، از خدمات زیربنایی مناسب برخوردار باشند.