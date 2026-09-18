۱۳هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در استان اردبیل تا پایان سال تحویل متقاضیان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در جریان بازدید از پروژههای مسکن شهرک شهید سلیمانی اظهار کرد: تا به امروز علاوه بر پیشرفت فیزیکی ساختمانها و زیرساختهای نهضت ملی مسکن، عملیات اجرایی ۳۵۰۰ واحد تکمیل شده و تا ۲ ماه آینده به متقاضیان تحویل داده میشود.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی مرتبط و شرکتهای خدماترسان در اجرای این پروژهها پای کار هستند، افزود: اخیرا با پیگیریهای انجامشده بیش از ۵۰۰میلیارد تومان از طریق راه و شهرسازی به شرکتهای خدماترسان تزریق شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل تصریح کرد: زیرساختهای اساسی پیشرفت خوبی دارد و اکثر خطوط انتقال به اتمام رسیده و تحویل انشعابات آب و برق و گاز نیز شروع شده و در روزهای آینده شتاب بیشتری میگیرد.
سبحانی با اشاره به اینکه آسفالتریزی در معابر و خیابانها در ۱۰ روز آینده آغاز میشود، ادامه داد: تلاش ما این است طبق برنامه زمانبندی شده واحدهای آماده را اسرع وقت در اختیار متقاضیان واجدالشرایط قرار دهیم.
وی بیان کرد: لازم است متقاضیان نهضت ملی مسکن در همه شرایط همکاری لازم را با عوامل راه و شهرسازی داشته باشند.
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