به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند «هنر در طبیعت» به کوشش حامد مختارانی هنرمند چندرسانه‌ای و مدرس دانشگاه، با هدف پاسداشت طبیعت، ارج نهادن به فرهنگ اصیل ایرانی و معرفی جلوه‌هایی از هنرهای فاخر ایران تولید شده است.

فصل نخست این مجموعه در قالب ۱۴ قسمت، حاصل سفر به نقاط مختلف ایران و تلاشی برای نمایش زیبایی‌های سرزمین ایران، فرهنگ و هنر فاخر ایرانی به مخاطبان داخلی و بین‌المللی است. تصویربرداری این مجموعه هم با بهره‌گیری از نماهای زمینی و هوایی و با تأکید ویژه بر کیفیت تصویری انجام شده است تا ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی ایران در قالبی با استانداردهای حرفه‌ای و قابل ارائه به مخاطب جهانی به نمایش گذاشته شود.

در توضیحات تکمیلی این پروژه آمده است:

حامد مختارانی چهره اصلی و تنها شخصیت حاضر در مقابل دوربین این مجموعه است و روایت مستند از طریق حضور و تجربه‌های او در طبیعت از خوشنویسی و نقاشی‌خط و اجرای موسیقی ایرانی با ساز نی تا آماده‌کردن چای و غذا و ثبت لحظات ساده و آرام زندگی در محیط طبیعی شکل می‌گیرد.

«هنر در طبیعت» روایتی عمدتاً بی‌کلام و سایلنت است که با تکیه بر صدای آمبیانس طبیعت و صدای ساز نی، تلاش می‌کند مخاطب را برای دقایقی از هیاهوی زندگی شهری دور کرده و به آرامش و بازگشت به طبیعت و زندگی واقعی دعوت کند.

ثبت حیات‌وحش و زیست‌بوم‌های طبیعی نیز از بخش‌های این مجموعه است و توجه به حفاظت از محیط زیست و مراقبت از سرزمین ایران از مهم‌ترین پیام‌های آن به شمار می‌رود.

این پروژه بدون اسپانسر و با هزینه و کوشش شخصی حامد مختارانی و همکارانش، طی یکسال تصویربرداری تولید شده است و در ادامه مسیر، عرضه و پخش آن در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی آغاز شده است. ضمن اینکه قسمت های نخست از فصل اول این مجموعه تاکنون در بسترهای رسانه‌ای به نمایش درآمده و در مسیر معرفی به مخاطبان گسترده‌تر قرار دارد.

مسعود کامرانی به‌عنوان مدیر تیم تصویربرداری و یک تیم پنج‌نفره در بخش تصویربرداری با پروژه همکاری داشته‌اند. این در حالی است که نصرالله مدقالچی و داود حیدری نیز در بخش صدا و روایت همراه مجموعه بوده‌اند. صبا یادگاری نیز درحوزه پخش بین المللی و اجرای پروژه همکاری داشته است.

فصل دوم «هنر در طبیعت» در حال تولید است و ادامه این مسیر با هدف معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و هنری ایران به مخاطبان ایرانی و جهانی دنبال خواهد شد. این مجموعه در کنار دیگر فعالیت‌های فرهنگی و هنری مختارانی، از جمله پروژه «دوازده» با محوریت اشعار مولانا و دیوان شمس، بخشی از رویکرد او در پیوند میان فرهنگ، هنر، طبیعت و میراث فاخر ایرانی است.