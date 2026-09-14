به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نشست بررسی چالش‌های حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر فرآورده‌های سلامت، با حضور مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

پیرصالحی در این نشست با اشاره به مجموعه چالش‌های موجود در این حوزه اظهار کرد: حوزه سلامت در شرایط فعلی با چالش‌هایی در زمینه تأمین منابع، افزایش هزینه‌های تولید و تأمین، نقدینگی زنجیره و فرآیندهای مرتبط با قیمت‌گذاری مواجه است و مدیریت این شرایط نیازمند همراهی همه بخش‌های مرتبط است.

وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو تلاش می‌کند ضمن مدیریت هزینه‌ها، پایداری تولید و تأمین محصولات سلامت‌محور را حفظ کند، افزود: تصمیم‌گیری در این حوزه باید با در نظر گرفتن شرایط همه حلقه‌های زنجیره، از تولید و واردات تا توزیع و عرضه انجام شود.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: بخشی از مسائل موجود، فراتر از اختیارات یک دستگاه است و برای حل آنها نیاز به هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف دولت، بیمه‌ها، تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد.

پیرصالحی همچنین بر اهمیت پیش‌بینی و مدیریت به‌ موقع مسائل تأمین، تأکید کرد و گفت: وضعیت تأمین و موجودی اقلام مختلف به‌صورت مستمر رصد می‌شود و تلاش سازمان بر این است که مسائل احتمالی پیش از آنکه به مشکل جدی در بازار تبدیل شوند، شناسایی و برای آنها راهکار مناسب اتخاذ شود.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح و به‌روزرسانی فرآیندهای قیمت‌گذاری عنوان کرد: در شرایطی که هزینه‌های تولید و تأمین دستخوش تغییر می‌شود، لازم است فرآیندهای مرتبط نیز با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود تا ضمن حمایت از تولید و تأمین، فشار غیرضروری به مصرف‌کننده وارد نشود.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: حفظ دسترسی مردم به دارو، تجهیزات پزشکی و سایر فرآورده‌های سلامت، هدف مشترک همه دستگاه‌های مسئول و فعالان این حوزه است و عبور از چالش‌های موجود نیز مستلزم گفتگوی مستمر و همکاری نزدیک میان بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.