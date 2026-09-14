https://mehrnews.com/x3d4vZ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 6947268 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ تداوم اجتماعات شبانه ساحل نشینان چابهاری چابهار- مردم شهر چابهار در صد و نود و هشتمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع شبانه برگزار کردند. دریافت 74 MB کد مطلب 6947268 کپی شد مطالب مرتبط ثروت زیرزمینی سیستان و بلوچستان در انتظار سرمایهگذار انهدام باند ۴ نفره سارقان مسلح در چابهار ۲۰۰ شب همراهی با «ایران» از سواحل مکران سینمای سیستان و بلوچستان؛ از ظرفیتها تا چالشها برچسبها تجمع مردمی اجتماع مردمی چابهار سیستان و بلوچستان
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