انهدام باند ۴ نفره سارقان مسلح در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم قاسم اسماعیل زاده ظهر یکشنبه به خبرنگاران بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت مسلحانه در حومه شهرستان چابهار، ماموران انتظامی با استفاده از شیوه های نوین پلیسی، مخفیگاه این تبهکاران مسلح را که در سطح شهرستان چابهار و حومه آن اقدام به سرقت‌های مسلحانه سریالی می‌کردند را شناسایی و در زمانی مناسب جهت دستگیری شان وارد عمل شدند .

جانشین فرمانده انتظامی چابهار گفت: ماموران توانستند پس از رصد و شناسایی کامل اعضای این باند ۴ نفره،توانستند سارقان مسلح را طی یک عملیات هماهنگ و منسجم دستگیر کنند.

وی در پایان با اشاره به این که اعضا این باند دارای انواع سوابق شامل سرقت تلفن همراه خودرو و لوازم منزل بودند، خاطرنشان کرد: در پاکسازی از محل درگیری تعداد ۳ قبضه اسلحه جنگی کلت کمری به همراه مهمات مربوطه و ۲ دستگاه خودروی پارس و تیبا، ۲ عدد موتور سیکلت و مقاویری لوازم خانه سرقتی کشف و ضبط و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل شدند.