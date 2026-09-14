کشت مکانیزه لوبیا در ۱۱ هزار هکتار از اراضی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید از مزارع تحت کشت لوبیا در شهرستان ازنا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال زراعی ۴۰۵-۱۴۰۴ اظهار داشت: در راستای ارتقای بهره‌وری در تولید لوبیا، کشت مکانیزه این محصول در سطح حدود ۱۱ هزار هکتار انجام شده و توسعه کشت با دستگاه‌های دو و چهار ردیفه روی پشته، هم‌زمان با تیپ‌گذاری، در سطح سه هزار و ۵۰۰ هکتار اجرا شده است.

وی افزود: با استفاده از اعتبارات استانی و ملی، ۱۵ دستگاه کاشت دو و چهار ردیفه روی پشته به‌صورت مشارکتی خریداری شده که نقش مؤثری در توسعه مکانیزاسیون و بهبود عملیات کاشت لوبیا خواهد داشت.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت استفاده از ارقام اصلاح‌شده، گفت: حدود ۱۲۰ تن بذر اصلاح‌شده انواع لوبیا توسط شرکت تولیدکننده بذر دست‌چین ازنا تأمین شده است.

محمدی‌پور، ادامه داد: ارقام مختلفی از جمله لوبیاقرمز یاقوت و دادفر، لوبیاچیتی کوشا و محلی خمین و لوبیاسفید الماس در مزارع استان مورداستفاده قرار گرفته و ارقام چیتی پگاه و رنگین، قرمز صبا و حنا و سفید زمرد نیز از ارقام معرفی‌شده توسط بخش تحقیقات استان هستند که در برنامه توسعه کشت قرار گرفته‌اند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های مدیریت زراعت در حوزه تغذیه گیاهی، تصریح کرد: استفاده از انواع کودهای ریزمغذی در مراحل مختلف رشد محصول در سطح حدود شش هزار هکتار از مزارع لوبیا انجام شده و مصرف بهینه نهاده‌های کودی باهدف بهبود رشد و افزایش کیفیت محصول موردتوجه قرار گرفته است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت بالای استان در تولید لوبیا، اظهار امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های فنی و اجرایی، زمینه برای ارتقای کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد بهره‌برداران فراهم شود.