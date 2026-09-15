توزیع بیش از ۳۱ هزار تن کود پایه در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی صبح سه شنبه اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای بهره‌وری محصولات کشاورزی در سال جاری بیش از ۳۱ هزار و ۶۰۰ تن از انواع کودهای پایه در سطح استان توزیع شده است.

وی با تشریح روند تامین نهاده‌ها، ادامه داد: این حجم از کود شامل عناصر اصلی از جمله ازت، فسفات و پتاس بوده است و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن کود ازت، سه هزار و ۴۷۵ کود پتاس و ۶۲۵ تن کود فسفات در استان توزیع شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ادامه داد: این حجم از عملیات توزیع نشان‌دهنده تداوم زنجیره تامین و پشتیبانی از کشاورزان در برهه حساس فصل کشت است که مستقیم بر پایداری تولید تاثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت بر اثرگذاری مثبت اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی برای خرید کودهای فسفات و پتاس تاکید کرد و گفت: پیش از اجرای این طرح میزان خرید این ۲ نوع کود از سوی کشاورزان نزدیک به صفر بود اما پس از پیاده‌سازی این سیاست شاهد تغییر رفتار معنادار کشاورزان بودیم.

الیاسی در این باره افزود: تاکنون ۳۸۱ تن کود فسفاته و پتاسه از سوی ۶۸۷ کشاورز خریداری شده است و در مرحله نخست این طرح ۱۴۹ کشاورز مبلغ ۶ میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال یارانه دریافت کرده‌اند و مرحله دوم نیز نهایی شده که در روزهای آتی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی را در مواجهه با فشارهای اقتصادی بیان کرد: در شرایط کنونی که کشور با فشارهای اقتصادی از سوی دشمنان مواجه است تقویت تولیدات داخلی یک اولویت ملی و بخشی از نبرد اقتصادی محسوب می‌شود.