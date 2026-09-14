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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

توئی: پسر پدرش را در راز و جرگلان به قتل رساند

توئی: پسر پدرش را در راز و جرگلان به قتل رساند

بجنورد- رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از وقوع قتل یک مرد در شهرستان راز و جرگلان و دستگیری پسر وی به عنوان متهم این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ تقی توئی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره قتل در شهرستان راز و جرگلان، مأموران انتظامی و مرزبانی بلافاصله در محل حاضر و تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد مقتول توسط پسر خود به قتل رسیده است.

وی در ادامه افزود: متهم پس از وقوع حادثه با حضور در پاسگاه مرزبانی روستای ابریشم خود را تسلیم مأموران کرد و دستگیر و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی بیان کرد: علت و انگیزه وقوع قتل و همچنین جزئیات و ابعاد این حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6947325

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