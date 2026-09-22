دریافت 49 MB کد مطلب 6954635 https://mehrnews.com/x3d7zm ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۰ کد مطلب 6954635 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۰ بدرقه رئیس جمهور پزشکیان برای سفر به نیویورک پزشکیان صبح امروز برای حضور در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. کپی شد مطالب مرتبط صحبتهای پزشکیان رئیس جمهور کشورمان پیش از عزیمت به نیویورک پزشکیان: پیام ملت ایران را به جهان میرسانیم پزشکیان تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد برچسبها مسعود پزشکیان نیویورک سازمان ملل متحد
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