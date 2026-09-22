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کد مطلب 6954635
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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۰

بدرقه رئیس جمهور پزشکیان برای سفر به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور پزشکیان برای سفر به نیویورک

پزشکیان صبح امروز برای حضور در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

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