پزشکیان تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز سه شنبه، به منظور شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی دکتر محمدرضا عارف معاون اول، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، عازم نیویورک شد.

رئیس جمهور در جریان این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با سران برخی کشورهای حاضر در این مجمع دیدار و گفتگو خواهد داشت و با گروه‌ها و شخصیت‌های مرجع سیاسی و فرهنگی نیز نشست‌هایی برگزار خواهد کرد.