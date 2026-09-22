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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۲

پزشکیان تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد

پزشکیان تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد

رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد دقایقی پیش تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز سه شنبه، به منظور شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی دکتر محمدرضا عارف معاون اول، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، عازم نیویورک شد.

رئیس جمهور در جریان این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با سران برخی کشورهای حاضر در این مجمع دیدار و گفتگو خواهد داشت و با گروه‌ها و شخصیت‌های مرجع سیاسی و فرهنگی نیز نشست‌هایی برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 6954543
محسن صمیمی

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