علی‌آبادی: حمله آمریکا به تأسیسات آب و برق جنایت جنگی است

وزیر نیرو در نشست علنی مجلس با اشاره به حملات آمریکا به زیرساخت‌های آب و برق، این حملات را مصداق جنایت جنگی دانست.