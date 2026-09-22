دریافت 4 MB کد مطلب 6955290 https://mehrnews.com/x3d7QJ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲ کد مطلب 6955290 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲ علیآبادی: حمله آمریکا به تأسیسات آب و برق جنایت جنگی است وزیر نیرو در نشست علنی مجلس با اشاره به حملات آمریکا به زیرساختهای آب و برق، این حملات را مصداق جنایت جنگی دانست. کپی شد مطالب مرتبط مشکل پرستاری نبود «اراده» است؛ از کمبود نیرو تا مهاجرت روز پرچم؛ وقتی یک نماد، روایتگر هویت و استقلال یک ملت میشود ۱۲ شهید و زخمی در حملات جنگندههای سعودی به تعز برچسبها انرژی برق جنگ رمضان جنایت جنگی
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