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کد مطلب 6955290
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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

علی‌آبادی: حمله آمریکا به تأسیسات آب و برق جنایت جنگی است

علی‌آبادی: حمله آمریکا به تأسیسات آب و برق جنایت جنگی است

وزیر نیرو در نشست علنی مجلس با اشاره به حملات آمریکا به زیرساخت‌های آب و برق، این حملات را مصداق جنایت جنگی دانست.

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