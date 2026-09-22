  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

۱۲ شهید و زخمی در حملات جنگنده‌های سعودی به تعز

۱۲ شهید و زخمی در حملات جنگنده‌های سعودی به تعز

وزارت بهداشت دولت صنعا اعلام کرد که در حملات جنگنده‌های دشمن سعودی به شهر مخا در استان تعز، ۱۲ یمنی شهید و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت دولت صنعا اعلام کرد که در حملات جنگنده های دشمن سعودی به شهر مخا در استان تعز، ۱۲ یمنی شهید و زخمی شدند.

در بیانیه وزارت بهداشت یمن آمده است: در این حملات ۶ یمنی به شهادت رسیدند که در میان آنها دو کودک و یک زن به چشم می خورند.

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: ۶ نفر دیگر نیز زخمی شدند که در میان آنها یک کودک و زن به چشم می خورد.

در بیانیه وزارت بهداشت یمن آمده است: این حمله زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده است و ماهیت تعمدی این جنایت را اثبات می‌کند. این جنایت یک حادثه نبوده، بلکه بخشی از سیاست برنامه ریزی شده متجاوزان سعودی است که غیرنظامیان و زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهد و یک جنایت جنگی تمام عیار محسوب می‌شود.

کد مطلب 6955278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه