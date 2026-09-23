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کد مطلب 6955937
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۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

دانش آموزانی که بچه های میناب را فراموش نکردند

دانش آموزانی که بچه های میناب را فراموش نکردند

اول مهر آمد، اما یاد بچه‌های میناب در دل دانش‌آموزان زنده ماند؛ روایتی از دلتنگی، همدلی و شروع دوباره.

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