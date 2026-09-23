دریافت 4 MB کد مطلب 6955937 https://mehrnews.com/x3d86V ۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۲ کد مطلب 6955937 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۲ دانش آموزانی که بچه های میناب را فراموش نکردند اول مهر آمد، اما یاد بچههای میناب در دل دانشآموزان زنده ماند؛ روایتی از دلتنگی، همدلی و شروع دوباره. کپی شد مطالب مرتبط مهر را با یاد شهدا و عهدی دوباره برای ایران اسلامی آغاز می کنیم اول مهر در مدرسه شجره طیبه میناب؛ آغاز دوباره از میان خاطرات تلخ زاکانی: جنایت میناب باید برای جهانیان تبیین شود یادگاری سردار محمدیان برای دانشآموزان شهید میناب برچسبها مدارس آغاز سال تحصیلی میناب.هرمزگان
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