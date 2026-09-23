مهر را با یاد شهدا و عهدی دوباره برای ایران اسلامی آغاز می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش استان البرز فرزاد شعبانی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی تصریح کرده است: مهر که از راه می‌رسد، ایران دوباره از مدرسه آغاز می‌شود؛ از کلاس درس، از نگاه معلم و از شوق دانش‌آموزی که نخستین قدم‌های آینده خود را برمی‌دارد.

آغاز سال تحصیلی امسال، با داغ‌های سنگینی همراه است؛ داغ شهادت قائد فرزانه امت اسلامی، دانش‌آموزان و معلمان مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب، فرماندهان غیور، دولتمردان شجاع و جمعی از هموطنان عزیزمان. در آستانه هفته دفاع مقدس، یاد امام شهیدان و همه شهدای سرافراز ایران اسلامی، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را گرامی می‌داریم؛ بزرگانی که عزت ایران را با ایمان و ایثار پاس داشتند.

امروز، میراث آنان در دستان نسل تازه‌ای از ایرانیان است و مدرسه، نخستین سنگر ساختن این آینده است.

در آموزش و پرورش استان البرز، سال تحصیلی جدید را با یک عهد روشن آغاز می‌کنیم: عدالت، کیفیت و هویت؛ برای ایران، برای مدرسه.

عدالت، یعنی هیچ دانش‌آموزی از فرصت یادگیری و رشد محروم نماند؛ کیفیت، یعنی آموزش به یادگیری عمیق و تربیت به انسان‌سازی منتهی شود؛ و هویت، یعنی دانش‌آموز ایرانی، در کنار دانش و مهارت، ایران را بشناسد، ریشه‌های خود را پاس بدارد و آینده کشورش را متعلق به خود بداند.

در این مسیر، مدرسه باید محیطی امن، بانشاط و اخلاق‌مدار باشد؛ جایی که کرامت دانش‌آموز پاس داشته شود و مسئولیت‌پذیری، احترام، خودباوری و زیست عفیفانه در رفتار و زندگی روزمره آموخته شود.

در قلب این مسیر، معلم متعهد است که سرمایه است بی‌بدیل تعلیم و تربیت. صیانت از منزلت فرهنگیان و تلاش برای بهبود شرایط حرفه‌ای و معیشتی آنان را وظیفه خود می‌دانیم؛ چرا که هیچ تحول پایداری بدون معلم محقق نخواهد شد.

آغاز سال تحصیلی را به همه دانش‌آموزان عزیز، فرهنگیان فرهیخته و خانواده‌های گرانقدر استان البرز تبریک می‌گویم و امیدوارم با همدلی یکدیگر، سالی در شأن فرزندان ایران و شایسته مدرسه البرز رقم بزنیم.

مهر را با یاد شهدا، اعتماد به معلم، امید به دانش‌آموز و عهدی دوباره برای ایران اسلامی آغاز می‌کنیم.