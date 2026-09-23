دریافت 2 MB کد مطلب 6956777 https://mehrnews.com/x3d8t4 ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲ کد مطلب 6956777 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲ لحظه خروج تروریست آمریکایی هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل خروج نماینده دولت آمریکا حین صحبتهای رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان: مقاومت را نمیتوان با بمب و محاصره وادار به تسلیم کرد پزشکیان: من از ایرانی میآیم که رهبر ما را ترور کردند زبان قلدری را نمیپذیریم؛ بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران سرلشکر رضایی: آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند برچسبها مسعود پزشکیان پزشکیان سازمان ملل متحد
نظر شما