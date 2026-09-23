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کد مطلب 6956777
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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

لحظه خروج تروریست آمریکایی هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل

لحظه خروج تروریست آمریکایی هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل

خروج نماینده دولت آمریکا حین صحبت‌های رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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