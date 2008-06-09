بازتاب پیروزی ایران در العین/ شکست غیرمنتظره الابیض / آرامش بازیکنان ایران و خشم تماشاگران اماراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان درتیتری با عنوان " شکست غیر منتظره الابیض (لقب تیم امارات) نوشت : "امتیاز تیم ملی فوتبال ما (امارات) به سبب شکست تلخ شب گذشته در برابر مهمان ایرانی خود با گل دقیقه هشت فریدون زندی، درهمان عدد 5 باقی ماند".این بازی شب گذشته در ورزشگاه "طحنون بن محمد" در القطاره شهر العین در چارچوب بازیهای مقدماتی برای راهیابی به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی برگزار شد.این روزنامه نوشت : "با این پیروزی، امتیازهای تیم ملی ایران به شش رسید و صدر جدول را نیز به طور موقت تا زمان پایان دیدار تیم های سوریه و کویت که امشب برگزار می شود، از آن خود کرد. تنها یک حمله در طول نیم ساعت کامل برای تیم ملی ایران کافی بود تا بر اثر اشتباه فارس جمعه که به جای راشد عبدالرحمن دواخطاره بازی می کرد، برگهای برنده تیم امارات به هدر رود".

این روزنامه، فریدون زندی هافبک تیم ملی ایران را مهاجم خواند و نوشت : " پس از این گل تیم ایران، شاهد آزاد شدن بازیکنان و برتری تیم سفید (الابیض) و پیشروی آن به سوی دروازه ایران بودیم، اما فیصل خلیل قدر پاس عبدالرحیم جمعه را در دقیقه 11 ندانست و این فرصت امارات نیز از بین رفت".



گزارش نویس روزنامه البیان در آمده مطلب خود آورده است: "تیم ملی امارات، به تلاش های خود برای زدن گل مساوی ادامه داد، اما اسماعیل مطر نیز نتوانست توپ را در دقیقه 14 با تور دروازه ایران آشنا کند. در ادامه آرامش نسبی به بازی برگشت و این به تیم ملی ایران که از قدرت کافی برخوردار نبود، اجازه داد تا پیشتازی خود را حفظ کند، ایرانی ها با آرامش بازی می کردند، اما هیچ یک از آنها، خطری بر روی دروازه تیم ما (امارات) ایجاد نکردند".



در ادامه این گزارش آمده است: "در مقابل، بعد تهاجمی تیم ملی ما، از قدرت موثری که بتواند در هر یک از حملاتی که برای بازیکنان ما فراهم می شد، بازی را به تعادل بکشاند، برخوردار نبود، زیرا شیوه تهاجمی تیم ما برای مدافعان تیم ملی ایران مشخص شده بود.عجیب آنکه، با وجود برتری تیم ما در گردش توپ، هرچند حملات آن بدون تاثیر بود اما حملات ایران هم بهتر از حملات ما نبود، زیرا آنها دومین فرصت را برای تهدید دروازه ماجد ناصر در دقیقه 34 توسط فریدون زندی زننده گل اول از دست دادند".



در پایان این گزارش آورده شده است: " تیم ملی ما، کنترل بازی را در اختیار داشت و بازیکنان ما نیز استقرار خوبی در زمین داشتند، اما در داخل منطقه جریمه، بی تاثیر بودند و تیم ما بارها بر ضربات از کناره ها تکیه کرد، که مدافعان بلندقامت ایران، آنها را دفع کردند.هرچند متسو، با اضافه کردن یک مهاجم، بار هجومی تیم ما را افزایش داد، اما نتیجه بازی تغیری نکرد تا جایی که تیم مهمان دردقیقه 72 به سبب خطای حیدر علی، صاحب موقعیت خطرناکی شد که خطر از بیخ گوش تیم ما گذشت. در دقیقه 74 نیز، محسن خلیلی دروازه تیم ما را تهدید کرد، اما این فرصت را از دست داد تا بازی در نهایت به نفع تیم مهمان پایان یابد".



داور بازی، خشم تماشاگران اماراتی را برانگیخت

روزنامه البیان نوشت: مورا یوشی داور بازی تیم ملی امارات و تیم ملی ایران، خشم تماشاگران زیادی را که مدت ها قبل از بازی برای تشویق تیم الابیض (سفید= تیم امارات) در استادیوم حضور پیدا کرده بودند، برانگیخت، زیرا بازی خشونت آمیز بازیکنان تیم ملی ایران برای متوقف کردن خطرات ستارگان الابیض به ویژه اسماعیل مطر را نادیده می گرفت که بارها با خطا متوقف می شد.

هنگامی که غلامرضا رضایی بر روی اسماعیل الحمادی از پشت خطا کرد و داور باید کارت به او می داد، اما وقتی دستان خود را در جیبش کرد تا کارت زرد را به او نشان دهد، از تصمیم خود برای دادن اخطار منصرف شد، اگر این کار را می کرد، به معنای دومین کارت زرد و اخراج بازیکن ایران بود.