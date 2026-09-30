نشست کمیته تبلیغات و فضاسازی کنگره شهدا دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا زارعی تبار عصر چهارشنبه در نشست کمیته تبلیغات و فضاسازی کنگره سرداران امیران ودوهزارشهید استان بوشهر و یادواره شهدای شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهدای والامقام وتقدیروتشکربه جهت تکریم یاد و نام ایثارگران در هفته دفاع مقدس برگزاری کنگره شهدای استان را بزرگترین رویدادفرهنگی استان برشمرد.

فرمانده سپاه امام رضاعلیه السلام افزود: ستاد یادواره شهدای شهرستان در راستای برنامه های کنگره متشکل از ۱۶کمیته اجرایی و برنامه ریزی و پشتیبانی است که هر کمیته علاوه بر عنصر هماهنگ کننده درمجموعه استانی، در سطح شهرستان نیز همکاران و بسیجیان فعالیت دارند.

شریعت زاده شهردارخورموج و مسئول کمیته تبلیغات و فضاسازی در سطح مرکز شهرستان نیز با اعلام آمادگی در این خصوص و اعلام همراهی با تمام کمیته های کنگره گفت: ما هر چه آبرو و موجودیت داریم از برکت یاد و نام شهداست و شهرداری خورموج نیز در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

در این نشست همچنین مقرر بازسازی و ترمیم تمثال شهدای شهرستان در سطح شهر خورموج و سایر شهرها و روستاهای شهرستان انجام گیرد.