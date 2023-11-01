به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عابدی عصر چهارشنبه در دومین نشست کمیته محتوا و فضاسازی یادواره شهدای شهرستان بوشهر در سالن جلسات فرمانداری اظهار داشت: این شهرستان ۵۸۶ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که به امید خدا یادواره این لاله‌های پرپر بعد از وقفه‌ای نسبتاً طولانی در ششم دی ماه سال جاری در مصلی جمعه شهر بوشهر برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار و دبیر اجرایی ستاد یادواره شهدای شهرستان بوشهر با تاکید بر فعال شدن کمیته‌های مختلف این یادواره افزود: در دومین جلسه کمیته محتوا و فضاسازی یادواره شهدای شهرستان بوشهر، مصوباتی همچون برگزاری رویداد یک روزه طراحی پوستر یادواره، برپایی شب شروه، برگزاری جشنواره سرود کانون‌های مساجد با محوریت شهدا، برپایی نمایشگاه و فضاسازی درون شهری برای ایجاد فضایی معنوی در شهر به تصویب رسید.

عابدی با بیان اینکه شهدا حق بزرگی بر گردن آحاد مردم و مسئولان دارند، تصریح کرد: برگزاری این یادواره‌ها، تزریق هویت بخشی مستمر به روح و روان جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که در آن فرهنگ ایثار و شهادت زنده باشد، چشم طمع دشمنان از آن به دور خواهد بود.

در این نشست، مدیر تولید سیما و مدیر فضای مجازی صدا و سیما، مدیر فرهنگی ورزشی شهرداری، معاون فرهنگی هنری سپاه امام صادق (ع) و مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر حضور داشتند.