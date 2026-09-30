صداوسیما «جهاد عشایر عرب خوزستان» را تبدیل به فیلم کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در دیدار با پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوزستان تأکید و اظهار کرد: بخش‌هایی از تاریخ مقاومت و مبارزات مردم خوزستان در برابر استعمار به‌ویژه نقش عشایر عرب این استان، نیازمند معرفی و بازنمایی شایسته در رسانه ملی است.

وی افزود: ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوزستان می‌تواند دستمایه تولید آثار فاخر تلویزیونی و سینمایی قرار گیرد و پیشنهاد ما ساخت فیلم یا مجموعه تلویزیونی درباره جهاد عشایر عرب خوزستان است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تولید یک مستند تاریخی درباره وقایع مبارزه با استعمار در خوزستان تصریح کرد: پرداخت دقیق، مستند و هنرمندانه به این رویدادها می‌تواند ضمن حفظ و انتقال میراث تاریخی استان به نسل‌های آینده، بخش‌هایی از تاریخ مقاومت مردم خوزستان را برای مخاطبان سراسر کشور روایت کند.

موسوی‌زاده در پایان خواستار بررسی این پیشنهادها در سازمان صداوسیما شد و بر لزوم استفاده از ظرفیت هنرمندان و پژوهشگران خوزستانی برای تولید آثار مرتبط با تاریخ، فرهنگ و هویت این استان تأکید کرد.