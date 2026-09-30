امام جمعه دیّر: مادران شهدا الگوی ایستادگی و مقاومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی به همراه جمعی از روحانیون شهرستان دیّر چهارشنبه شب، با حضور در منزل مادران شهدای روحانی ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهدای گرانقدر، با مادران بزرگوار آنان دیدار و گفتگو کرد.

امام جمعه دیّر در این دیدارها با اشاره به جایگاه رفیع شهیدان و خانواده‌های معظم آنان اظهار کرد : امنیت، آرامش و استقلال امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی، تماماً مرهون خون مطهر شهدا و ایثارگری، صبر و استقامت همسران و مادران شهدای والامقام است که با تقدیم بهترین عزیزان خود، ضامن بقای دین و کشور شدند.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل مادران شهدا در ترویج فرهنگ مقاومت، افزود: مادران شهدا با صبر و استقامت مثال‌زدنی خود در برابر مصائب، درسی از ایستادگی به جامعه اسلامی آموختند که هرگز از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. آن‌ها با تربیت فرزندانی مؤمن و انقلابی، دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرده و اکنون نیز با روحیه ایمانی خود، الگوی بی‌بدیلی برای نسل جوان به شمار می‌آیند.

حسینی با تأکید بر رسالت تاریخی قشر روحانیت در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد: روحانیت همواره در کنار مردم بوده و در دوران دفاع مقدس نیز با حضور در خط مقدم جبهه‌های حق علیه باطل، در ایثار و شهادت پیشتاز بوده است. تقدیم شهدای روحانی در راه حفظ ارزش‌های دینی و انقلابی، گواهی بر این مدعاست که عالمان دین، هم در سنگر تبلیغ و هم در سنگر جهاد، پیشرو بوده‌اند.

در پایان این دیدارها از طرف امام جمعه و مسئول بسیج طلاب و روحانیون شهرستان دیّر از مادران صبور شهدای روحانی تجلیل شد.

جامعه روحانیت شهرستان دیّر در طول دوران دفاع مقدس هشت ساله، سه شهید به نام‌های حجج اسلام قاسم کاظمی، مهدی اندرواژ و یدالله امینی تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.