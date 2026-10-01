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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

محموله بزرگ لوازم الکتریکی قاچاق در دیلم زمین‌گیر شد

محموله بزرگ لوازم الکتریکی قاچاق در دیلم زمین‌گیر شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف محموله سنگین لوازم الکتریکی و برقی قاچاق در شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح پنجشنبه در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر جابجایی محموله کلان لوازم الکتریکی قاچاق توسط افراد سودجو با خودروهای سنگین، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی شهرستان دیلم قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضائی، هنگام کنترل خودروهای عبوری در بازرسی از یک دستگاه تریلی کانتینردار، انواع کالای الکتریکی و برقی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را هزار میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در همین زمینه یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد .

کد مطلب 6964338

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