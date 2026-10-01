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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

احتمال تبدیل شدن ترامپ به رئیس‌جمهور دوره انتقالی

احتمال تبدیل شدن ترامپ به رئیس‌جمهور دوره انتقالی

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داد که اگر دموکرات‌ها کنترل سنا و مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، ترامپ عملاً به رئیس جمهور دوره انتقالی تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: اگر دموکرات‌ها کنترل سنا و مجلس نمایندگان را در انتخابات میان دوره‌ای به دست بگیرند، ترامپ عملاً به رئیس جمهور یک دوره انتقالی تبدیل خواهد شد.

در ادامه گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است: رفتار ترامپ و شکست‌های سنگین حزب جمهوری‌خواه، اختلافات درون حزب جمهوری‌خواه بین جناح‌های پوپولیست و جریان اصلی را عمیق‌تر خواهد کرد.

این گزارش می افزاید: حزب دموکرات به دنبال استفاده از قدرت نظارتی خود و احضار شهود برای تحقیق در مورد دولت ترامپ و معاملات تجاری آن خواهد بود.

واشنگتن پست هشدار داده است که در صورت پیروزی حزب دموکرات، ترامپ نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای را به چالش خواهد کشید، که می‌تواند باعث ناآرامی‌هایی شود که دموکراسی را بی‌ثبات می‌کند.

کد مطلب 6964424

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