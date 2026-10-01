به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: اگر دموکرات‌ها کنترل سنا و مجلس نمایندگان را در انتخابات میان دوره‌ای به دست بگیرند، ترامپ عملاً به رئیس جمهور یک دوره انتقالی تبدیل خواهد شد.

در ادامه گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است: رفتار ترامپ و شکست‌های سنگین حزب جمهوری‌خواه، اختلافات درون حزب جمهوری‌خواه بین جناح‌های پوپولیست و جریان اصلی را عمیق‌تر خواهد کرد.

این گزارش می افزاید: حزب دموکرات به دنبال استفاده از قدرت نظارتی خود و احضار شهود برای تحقیق در مورد دولت ترامپ و معاملات تجاری آن خواهد بود.

واشنگتن پست هشدار داده است که در صورت پیروزی حزب دموکرات، ترامپ نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای را به چالش خواهد کشید، که می‌تواند باعث ناآرامی‌هایی شود که دموکراسی را بی‌ثبات می‌کند.